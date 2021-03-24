Yangın, sel derken şimdi de zehirli örümcek istilası!

Yeni Güney Galler ve Queensland eyaletlerinde günlerdir süren yoğun yağışın yol açtığı sel, evleri yerinden söktü, çiftlikleri yok etti, kutsal dağda ise Mars'ı aratmayan görüntüler ortaya çıkardı. 5 milyonu aşkın insanın yaşadığı Sydney kentinin kuzey bölgeleri sular altında kalırken, polis salı günü yaptığı açıklamayla otomobillerinde sele yakalanan biri Pakistan uyruklu iki kişinin cesetlerine ulaşıldığını duyurdu.

100 YILIN FELAKETİ YAŞANIYOR

Uluslararası haber ajansı Reuters, Avustralya'yı vuran sel nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısının 40 bini aştığını, Sydney'in batı bölgeleri için de yeni tahliye emri verildiğini bildiriyor. Bazı yerlerde 100 yılın felaketinin yaşandığını belirten Yeni Güney Galler Başbakanı Gladys Berejiklian, büyük barajlardaki taşmalar ve nehirlerin yükselmesiyle su seviyesinin daha da artmasını beklediklerini söyledi.

ZEHİRLİ CANAVARLAR HER YERDE

Felakette on binlerce hayvan sele kapıldı, çiftlikler dağıldı. Boğulma tehlikesine karşı hayvanları kurtarmak için yoğun mücadele verilirken, inekler kıyıya çekildi. Birçok sahilde ise kuma gömülen inekler görevliler ve çevrede yaşayanlar tarafından kurtarıldı. Ancak asıl korkutucu sahneler, birçok ev ve bahçede kaydedildi.

YÜZLERCE YILAN EVLERE KAÇTI

Dünyanın en zehirli örümceği sel sularıyla birlikte evleri istila etti, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde duvarlarda binlerce örümceğin olduğu görüldü. Ayrıca söz konusu örümceklerin sel sularının üstünde ilerlemeye çalıştığı fotoğraflar da yayınlandı. Huni yuvalı örümceklerin ısırdığı insanlar, 10 dakikada ölebiliyor. Felaket ayrıca yüzlerce yılanın evlere kaçmasına neden oldu, minderlerin altından yılanların çıktığı sosyal medya görüntüleri büyük ses getirdi.