Yangınlara kayıtsız kalmadı
Dünyaca ünlü Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, Türkiye'nin dört bir yanında devam eden orman yangınlarına sessiz kalmadı. Brezilyalı pilot sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye ve gezegen için dua ediyorum" ifadelerini kullandı.
DÜNYA 30.07.2021, 17:19 30.07.2021, 17:24
Türkiye'deki orman yangıları tüm dünyada gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Birçok ünlü isim Türkiye'ye destek mesajları yayınlarken Formula 1'in efsane pilotu Lewis Hamilton da yangınlar karşısında kayıtsız kalmadı.
"TÜRKİYE VE GEZEGEN İÇİN DUA EDİYORUM"
Dünyaca ünlü Formula 1 pilotu Hamilton sosyal medya hesabından Türkiye'nin yanında olduğunun mesajını verdi. Brezilyalı pilot yaptığı paylaşımda, "Türkiye ve gezegen için dua ediyorum" ifadelerini kullandı.
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