Yemen'de patlama!
Yemen’deki Aden Havaalanı’nda büyük bir patlama meydana geldi
Yeni Yemen hükümetinin kabine üyeleri ülkeye ulaştığı sırada, havalimanı terminalinde patlama oldu.
Yemen'de yeni kurulan hükümetin yetkililerini taşıyan uçak, Aden Havalimanı'na iniş yaptı.
Yolcuların uçaktan inmesi üzerine, havalimanında büyük bir patlama gerçekleşti.
Bölgede bulunanlar panik halinde kaçışmaya başlarken, bir süre sonra ise çatışma sesleri duyuldu.
CANLI YAYINDA SALDIRI
Yaşanan o anlar havalimanında canlı yayın yapan kameraman ve muhabir tarafından görüntülenirken, patlamanın havan saldırısı sonucu gerçekleştiği iddia edildi.
5 ÖLÜ, EN AZ 20 YARALI
Patlamanın ardından ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 20 yaralı olduğu bildirildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Öte yandan Yemen Başbakanı ve hükümet üyeleri, El maaşik Sarayı'na gönderildi.
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