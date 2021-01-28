Yolda mahsur kalan sağlıkçılar, kar altında aşılama yaptı
Aşı merkezinden dönerken karda mahsur kalan sağlık görevlileri, ellerindeki aşıları yolda kalanlara yaptı.
DÜNYA 28.01.2021, 20:11
ABD'de Oregon eyaletinde, Josephine bölgesinin kamu sağlığı kurumunun 20 kadar çalışanı, dönüş yolunda kardan dolayı yolda mahsur kaldı.
Ellerindeki 6 dozluk aşının kullanım süresi ise dolmak üzereydi. Salgını sonlandırmak için aylardır beklenen aşıların ziyan olmasına gönlü el vermeyen görevliler, araç araç dolaşarak aşıları etraftakilere teklif etti.
YOLDA KALAN SAĞLIKÇILAR, AŞILARI ÇEVREDEKİ İNSANLARA YAPTI
Öncelikli gruplar için ayrılan aşılar, önceden kararlaştırılan kişilere yetişemeyeceğinden karda kalan diğer sürücü ve yolculara yapıldı.
Josephine Kamu Sağlığı Direktörü Mike Weber, doğaçlama aşılamanın bugüne kadar katıldığı en 'havalı' etkinlik olduğunu ifade etti.
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