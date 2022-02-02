Yunan birliklerinin geri ittiği 12 göçmen donarak öldü

Yunanistan sınırından kahreden haberler gelmeye devam ediyor. Yunan sınır birliklerinin ayakkabılarını ve kıyafetlerini çıkarttığı göçmenler soğuktan donarak hayatını kaybetti. Donmak üzere olduğu tespit edilen bir düzensiz göçmen ise Keşan devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

22 GÖÇMENDEN 12'Sİ DONARAK HAYATINI KAYBETTİ

Gelişmeyi Twitter hesabından duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün İpsala Yunanistan Sınırı'nda birlikler tarafından geri itilen 22 göçmenden 12'sinin donarak öldüğünü kaydetti.

"YUNAN SINIR BİRLİKLERİ MAĞDURA CANİ, FETÖ'YE MÜŞFİK"

Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Ayakkabıları çıkarılmış, elbiseleri soyulmuş Yunan sınır birlikleri tarafından geri itilmiş 22 göçmenden 12'si dondu. AB çaresiz, cılız ve insanlıktan yoksun. Yunan sınır birlikleri, mağdura cani, FETÖ'ye müşfik. Allah rahmet eylesin"

İKİ GÜN ÖNCE DE UYARIDA BULUNMUŞTU

Bakan Soylu, 2 gün önce sosyal medya hesabından "Barbarlık, Canilik... Çeşme Karaada açıklarında Yunan Sahil Güvenliği, 3 göçmeni denize attı. 2'si kurtarıldı, 1 göçmen hayatını kaybetti... Özgürlük ve insan hakları havarisi Avrupa Birliği uyusun" mesajını paylaşmıştı.

EDİRNE VALİLİĞİ:BÖLGEDE ARAMALAR SÜRÜYOR

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, Yunanistan tarafından geri itilen 12 göçmenin donarak öldüğü bölgede arama tarama faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi: "02.02. 2022 günü İpsala ilçesi Paşaköy köyü Mandakoru mevkisinde Yunanlar tarafından geri itilen ve donarak vefat eden 9 göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır. Donma riski altındaki bir göçmen ise kurtarılarak Keşan Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Arazide yapılan arama tarama çalışmaları sonrasında 2 göçmenin daha cansız bedenine ulaşılmıştır. Hastaneye sevk edilen göçmen de kurtarılamayarak vefat etmiştir. Vefat eden göçmen sayısı maalesef 12'ye ulaşmıştır. Jandarma, sınır birlikleri, polis ve AFAD ekiplerimiz tarafından arama tarama faaliyetlerine devam edilmektedir. Konuyla ilgili adli soruşturmaya başlanmıştır. Kamuoyuna üzüntüyle duyurulur" denildi.