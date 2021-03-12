Yunanistan'da 5,2 büyüklüğünde deprem
Yunanistan'da Tessalya bölgesindeki Larisa kenti yakınlarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
DÜNYA 12.03.2021, 17:38
Atina Rasathanesi Yer Bilimleri Enstitüsü, yerel saatle 14.57'de meydana gelen depremin merkez üssünün, Larisa kentinin kuzeybatısında yer alan Elassona kasabası yakınlarında yerin 10 kilometre derinliğinde tespit edildiğini açıkladı.
Deprem nedeniyle henüz can ya da mal kaybı bildirilmedi.
Bu arada AFAD, Yunanistan'ın Larisa kentindeki depremin büyüklüğünü 5,2 olarak açıkladı.
Aynı bölgede 4 Mart'ta 5,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
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