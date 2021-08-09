Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 34 sığınmacı kurtarıldı
İzmir açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 34 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
DÜNYA 09.08.2021, 22:45
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bademli açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 34 düzensiz göçmeni kurtardı.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, karaya çıkarılarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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