Zelenski, Putin'e öfke kustu: Cezalandırılmazsa asla durmayacak

Rusya- Ukrayna savaşında 45. güne girilirken, dün Ukrayna'nın doğusunda bulunan Donetsk bölgesine bağlı Kramatorsk şehrinin tren istasyonuna Rus ordusu tarafından roketli saldırı düzenlendi.

5'İ ÇOCUK 52 SİVİL YAŞAMINI YİTİRDİ

Ukrayna makamlarından yapılan yazılı açıklamada, tahliye beklerken Rus güçlerince düzenlenen füze saldırısında yaşamını yitirenlerin 5'inin çocuk olduğu ifade edildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 52'ye yükseldiği belirtilen açıklamada, 16'sı çocuk olmak üzere 96 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

DOKTORLAR YETİŞEMİYOR

Kramatorsk Belediye Başkanı Aleksandr Gonçarenko, saldırıda yaralananların çoğunun durumunun ağır olduğunu, bazılarının kol ve bacaklarını kaybettiğini açıkladı. Gonçarenko, hastanelerin yaralıları tedavi için yetişemediğini, yaklaşık 40 doktorun yaralıları ameliyat ettiğini aktararak, saldırı anında istasyonda yaklaşık 4 bin sivilin bulunduğunu söyledi.

"BİZE KARŞI KOYACAK GÜÇTEN YOKSUN OLDUKLARI İÇİN SİVİLLERE SALDIRIYORLAR"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, onlarca sivilin öldüğü, 100'den fazla sivilin yaralandığı saldırıyla ilgili, "Binlerce sivil Ukraynalının tahliye edilmeyi beklediği Kramatorsk tren istasyonunu Toçka-U füzesiyle vurdular. Ruslar yöntemlerini terk etmiyor. Savaş alanında bize karşı koyacak güç ve cesaretten yoksun oldukları için sivillere saldırıyorlar. Bu, sınırı olmayan bir kötülüktür ve eğer cezalandırılmazsa asla durmayacaktır." ifadelerini kullandı.

RUSYA, SALDIRIYI ÜSTLENMEDİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde Kramatorsk şehrindeki tren garına yapılan füze saldırısı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Rusya Savunma Bakanlığının, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Toçka-U füzesini kullanmadığı ile ilgili açıklamanın dikkate alınması gerektiğini belirten Peskov, "Silahlı kuvvetlerimiz bu tür bir füze kullanmıyor ve Kramatorsk'ta bugün için herhangi bir muharebe görevi yoktu, planlanmamıştı. Bu açıklamadan hareket edilmelidir." diye konuştu.