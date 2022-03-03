Zelensky: Biz her şeye hazırız
Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, savaşa dair "Biz her şeye hazırız. Rus ordusu bizden 5 kat daha güçlü" dedi.
DÜNYA 03.03.2022, 18:16
Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor:
"Ben Ruslara karşı konuşmak istemiyorum onlar da bizim gibi insanlar. Ama kalkıp kendi Cumhurbaşkanlarına konuşamıyorlar. Protesto yapıyorlar ama yeterli değil.
Evet seni cumhurbaşkanı olarak seçtiler ama sen bir çar değilsin! Sen kendin ülken için çabalamalısın. Ben bugün Cumhurbaşkanı olmasaydın eminim bugün askerler arasında olacaktım, illa ki kendi cumhuriyetimi korumaya çalışacaktım.
Rus ordusu bizden 5 kat daha güçlü.
Ben başkasının değil, kendi toprağımı savunuyorum.
Burada çocuklar ölüyor. Anneler, gelin çocuklarınızı alın. Morga gitmesinler, gitsinler istemiyorum.
Olanlar rezalettir, yani senin ülkeni basıyorlarsa senin sadece savunma seçeneğin kalıyor. "
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