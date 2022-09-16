Avustralya'daki Curtin Üniversitesi'nden araştırmacılar, fosilleşmiş mide, bağırsak ve karaciğerin yanında “güzel korunmuş” bir kalp buldu.

Kaslı organ, 419 milyon ila 359 milyon yıl önce Devoniyen döneminde sularda yüzen fosilleşmiş çeneli bir balıktan geliyor.

Bilim adamlarına göre, Science dergisinde yayınlanan bulgular, organların, modern bir köpekbalığına benzer anatomilere sahip soyu tükenmiş bir zırhlı balık grubu olan arthrodire familyasından bir balığın vücudundan geldiğini gösteriyor.

Baş araştırmacı Profesör Kate Trinajstic, eski türlerin bu kadar iyi korunmuş yumuşak dokularını bulmanın çok nadir olduğunu ve bulgularını "olağanüstü" olduğunu söyledi.

Trinajstic, "20 yıldan fazla bir süredir fosiller üzerinde çalışan bir paleontolog olarak, 380 milyon yıllık bir atada 3 boyutlu ve güzel bir şekilde korunmuş bir kalp bulmak beni gerçekten şaşırttı. Bu balıkların kalpleri kelimenin tam anlamıyla ağızlarında ve solungaçlarının altında tıpkı günümüzdeki köpekbalıkları gibi" dedi.

Araştırmacılar, fosilleri Batı Avustralya'nın Kimberley bölgesindeki Gogo Formasyonu'ndaki buldular.