Niğde’de üreticilerin büyük emekle yetiştirdiği domateslerde hasat sona erdi. Sofralık ve salçalık olarak değerlendirilen ürünlerin büyük bölümü, bu yıl da kurutulmak üzere ayrıldı. Kurutulan domateslerin önemli bir kısmı yurt içindeki çeşitli illere gönderilirken, büyük çoğunluğu ise ihracata hazırlanıyor.

Avrupa ülkeleri, Rusya ve Amerika başta olmak üzere birçok ülkeye gönderilen kuru domatesler, Niğde’nin tarımdaki gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Yaklaşık 8 bin ton yaş domatesin kurutulduğu işletmede, hasat ve kesim sürecinde toplamda 220 kişi görev aldı.

Domates kurutma alanında Türkiye’nin önde gelen merkezlerinden biri haline gelen Niğde’de, ürünler titizlikle seçilerek kolileniyor ve ihracata hazır hale getiriliyor.

Domateslerin kurutma süreci ise tamamen doğal yöntemlerle gerçekleştiriliyor. Güneş altında serilen domatesler, ortalama 5 ila 7 gün arasında kurutularak tüketiciye ulaştırılacak hale getiriliyor. Bu yöntem, hem ürünün lezzetini koruyor hem de katkı maddesi kullanılmadan uzun süre saklanabilmesini sağlıyor. Bölge halkı için önemli bir istihdam kaynağı olan bu süreç, özellikle mevsimlik işçiler için ek gelir kapısı oluşturuyor

Yetkililer, Niğde’nin iklim şartları ve tarımsal üretim kapasitesi sayesinde kurutulmuş domateste kalite standartlarının oldukça yüksek olduğunu belirtiyor. Ürünlerin hem yurt içinde hem de yurt dışında talep görmesi, bölge ekonomisine önemli katkı sağlıyor.