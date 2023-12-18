Sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek korkuttu.

Rahatsızlanan Dursun Özbek, akut pankreatit şüphesiyle özel bir hastaneye kaldırılırken çekilen tomografi sonrasında herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadı.

Galatasaray'ın bugünkü yönetim kurulu toplantısı da Özbek'in sağlık problemi nedeniyle ertelenmiş oldu.

Akut pankreatit nedir?

Akut pankreatit akut olarak, yani aniden oluşan bir pankreas iltihabıdır. Bu pankreas hücrelerinin hasar görmesine ve bu da geçici olarak bir işlev bozukluğuna neden olur. Akut pankreatit gelişimine bağlı olarak hayatı tehdit edebilir. İk farklı akut pankreatit tipi vardır:

Akut ödematöz pankreatit

Akut nekrotize edici pankreatit

Akut pankreatit iltihabının sonuçları

Sindirim enzimlerinin eksik üretimine dayalı sindirim bozuklukları ile insülinin az üretimine dayalı olarak gelişen Diabetes mellitus (şeker hastalığı) gibi pankreasın işlevsel hasarlarının yanı sıra daha sonra daha ayrıntılı açıklanacak olan psödokist oluşumu veya pankreas apseleri gibi sorunlar da ortaya çıkabilir.