Kaza saat 23.45 sıralarında Orhangazi'de Göl Yolu Örnekköy kavşağı yakınlarındaki bir sanayi kuruluşunun önünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Abdullah Cabi (26) idaresindeki 16 AEM 596 plakalı otomobil, Göl istikametinde önünde seyir halindeki bir başka otomobili solladığı esnada kontrolden çıktı.

Fabrika duvarına çarptı

Sollama esnasında kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki bir fabrikanın duvarına çarptı. Otomobil takla atıp hurdaya döndü. Kazayı fark eden fabrika çalışanları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen 112 Sağlık Ekipleri araç içinde bulunan sürücü Abdullah Cabi ile yanında bulunan A.T.'nin (23) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.