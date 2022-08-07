Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında “Düzbağ İçmesuyu İsale Hattı’ndan Kahramanmaraş’a İçme ve Kullanma Suyu Temini” protokolü imzalandı. Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleştirilen programda, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir ve Habibe Öçal, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, KASKİ Genel Müdürü Ahmet Kavak, GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, Büyükşehir Meclis Üyeleri ve basın mensupları yer aldı.

Şehirlerimiz Birbirinin Tamamlayıcısı

Bölgedeki şehirlerin birbirinin tamamlayıcısı olduklarına inanarak işbirliği içerisinde çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek konuşmasına başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Bugün Kahramanmaraş ve Gaziantep olarak bir güzelliğe daha imza attık. Biz her zaman şehirlerimizin birbirinin tamamlayıcısı olduğunu savunuyoruz. Gaziantep güçlüyse, Şanlıurfa güçlüyse Kahramanmaraş güçlüdür. Yine aynı şekilde Kahramanmaraş güçlüyse Gaziantep güçlüdür, Şanlıurfa güçlüdür, komşularımız güçlüdür. Karşılıklı dayanışmanın daha büyük bir sinerji oluşturduğuna inancımız tam. Bunun da örneklerini görüyoruz. Kahramanmaraş’ımız kendi kendine yeten bir şehir. Birçok alanda da sektöre öncülük ediyoruz. Kadim şehrimiz Kahramanmaraş, aynı zamanda sahip olduğu imkânları paylaşan da bir şehir. Bu kapsamda bilindiği gibi Kahramanmaraş’ımız Gaziantep ve Hatay’ın içme ve kullanma suyunu karşılıyor” diye konuştu.

Kahramanmaraş’a İçme ve Kullanma Suyu

Protokol ile Helete Düzbağ’dan Kahramanmaraş’a içmesuyu sağlanacağını da açıklamalarına ekleyen Başkan Güngör, “Gaziantep’e Helete Düzbağ’dan içmesuyu ulaştırılıyor. Bu isale hattı Pazarcık ilçemizden Gaziantep’e kadar devam ediyor. Bu tesis planlandığında Kahramanmaraş – Pazarcık branşmanından içmesuyu taahhüdünde bulunulmuş. Geçen hafta Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin’in şehrimizi ziyaretlerinde konuyu istişare ettik. Ne gerekiyorsa hemen yapalım dedi. Baraj ve hatla ilgili herhangi bir maliyet gözetmeksizin ve süreyle de kısıtlı olmaksızın

Kahramanmaraş’ımıza su teminini sağlıyoruz. Bu su Pazarcık ve bölgedeki hemşehrilerimizin uzun yıllar ihtiyacını karşılayacak nitelikte olacak. Biz birlikte güçlüyüz. Bölgeden alacağımız suyun şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin’e yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bizim Medeniyetimiz Komşu Medeniyeti

İmzalanan protokol anlaşmasının Kahramanmaraş ve Gaziantep için önemine değinen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Bizim medeniyetimiz komşuluk medeniyeti. Komşu hakkı bizim için son derece önemli. Maraş’ı Kahraman, Antep’i Gazi ve Urfa’yı Şanlı yapan ortak bir geçmişimiz var. Ecdadımız bu kadim topraklar için öyle mücadele vermiş ki bugün o muazzez topraklar üzerinde huzurla yaşayabiliyoruz. Bu ülkeyi hep birlikte kurduk ve hep birlikte şahidiyiz. İnşallah el birliğiyle geleceğimizin teminatı gençlerimize çok güzel bir şehir, ülke ve dünya bırakacağız” dedi.

Kahramanmaraş’a Müteşekkiriz

İmzalanan protokolün hayırlı olmasını dileyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Kahramanmaraş ve Gaziantep inşallah el birliğiyle çok daha güzel işlere imza atacak. Sen ben yok, biz varız. Kimin neye ihtiyacı varsa el birliğiyle onu yerine getirmemiz gerekiyor. Biz Kahramanmaraş’a müteşekkiriz. Coğrafya karakterdir. Bizim karakterimizde mertlik, paylaşmak ve misafirperverlik var. O yüzden bu karakterin gereğini yerine getirmemiz, elimizdekini komşumuzla paylaşmamız gerekiyor. İnşallah bu bakış açısıyla şehirlerimiz ve ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz. İki şehrimiz arasında imzalanan bu protokolün hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.