Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından kentte enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Depremde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi, afetin 42. gününde de iş makinelerinin en yoğun çalıştığı yerler arasında bulunuyor.

Evlerinin enkazından kendileri için manevi değeri bulunan fotoğraf, oyuncak, diploma, gelinlik gibi eşyalarını almak isteyen depremzedelerin yıkıntıların yanı başındaki gözü yaşlı bekleyişi sürüyor.

Depremde ağır hasar gören Ebrar Sitesi M Blok'taki evinde yürütülen yıkım çalışmalarını izleyen 60 yaşındaki emekli öğretmen Lütfiye Köroğlu da depremin ilk gününden bu yana bölgeden ayrılmıyor.

Eşi İsmet, çocukları Ali ve Mete ile 8 yıl önce Ebrar Sitesi'ne taşınan Köroğlu için enkazdan bulup çıkardığı her eşya, depremden önce yaşadığı mutlu günleri simgeliyor.

Lütfiye Köroğlu, komşularıyla kendileri için manevi değeri olan eşyalarını alabilmek için enkazın başında beklediğini dile getirdi.