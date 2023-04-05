Ebrar sitesinde çoğunlukla Yıkılan binaların yanında, sitenin T bloğu yıkılmayarak ağır hasar alan sayılı apartmanlardan biri oldu.

Yıkılmayan apartmanın ilk iki katında esnaf olan Ravza Market Sahibi Cuma Akgöz, 2010 yılından bu zamana kadar burada esnaflık yaparak bölge halkının ihtiyaçlarına yanıt verdi.

Çoğunlukla Ebrar Sitesi sakinlerine hizmet verdiği dönemde Ansızın gelen bu depremde ravza market sahibi Cuma Akgöz, veresiye verdiklerine alacaklarından vazgeçerek, alışveriş yapan herkese hakkını helal ettiğini söyledi.