Kahramanmaraş merkezli depremlerde Ebrar Sitesi'nde yıkılan binaların enkaz alanında, belediye ve Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri çalışma yaptı.

Ankara'dan gelen Toplu Kuvvet Birlik Amirliği ekiplerince güvenlik önlemlerinin alındığı siteden çıkan molozlar, kamyonlarla belirlenen enkaz döküm alanlarına götürüldü.

Öte yandan sitede bulunan ve ağır hasar alan 4 binanın ise yapılan planlama çerçevesinde gelecek günlerde yıkılacağı belirtildi.

Sitede 69 yakınını kaybeden 14 yaşındaki Zehra Tuzcu, yıkılan binaların önünden geçtiği zaman kendisini çok kötü hissettiğini ve duygulandığını söyledi.

