Dünya Sağlık Örgütü’ne göre akılcı ilaç kullanımı, “kişilerin klinik bulgularına ve kişisel özelliklerine göre uygun ilaca, uygun süre ve dozda, en düşük maliyetle ve kolayca ulaşabilmeleri” olarak tanımlanmıştır ve toplum sağlığını korumak amacıyla ortaya çıkmıştır.

Nişantaşı Eczanesi İşletmecisi Eczacı Betül Zabun Kenger akılcı ilaç kullanımı ve sürecini Aksu Haber’e anlattı.

Kahramanmaraş’ta büyük bir ivme yakalayan ve sağlık anlamında aranılan birçok ürünün ve ilacın bulunduğu vatandaşların ise tercih noktalarından biri olan Nişantaşı eczanesi açılışının 2.yılını geride bırakırken Kahramanmaraş halkına en iyi hizmeti vermeye devam ediyor.

