7 Temmuz tarihinde 'Değişim hareketi' çatısı altında Kahramanmaraş eğitim bir-sen 1 nolu şube başkan adaylığını açıklayan Adem Aydoğan, hak, adalet ve liyakat ekseninde bütün üyelerin haklarını savunmak için 'Değişim Hareketi' ilkesinde yola çıkarak çalışmalarda üyelerinin gönüllerini kazanarak değişimin önemini anlattı.



Eğitim Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkan Adayı Adem Aydoğan, gerek ilçe ziyaretlerinde gerekse birebir görüşmelerinde öğretmen ve eğitim çalışanlarının sorunlarını gündeme getirerek hiçbir üyenin mağdur olmaması için üye istişare toplantılarına hız verirken. Her üyenin kaliteli bir hayat yaşaması için genç ve dinamik kadrosuyla çalışmaları titizlik sürdürüyor.



Başkan Adayı Adem Aydoğan, öğretmen ve eğitim çalışanlarının sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini belirterek yaptıkları çalışmalar hakkında şunları kaydetti: "Biz alana çıktığımızda karşılaştığımız en önemli sorunlardan biri eğitim çalışanlarının promosyon sözleşmesi, diğeri ise öğretmenlerimizin kariyer basamak sınavları ve eğitim öğretim ödeneği olduğunu fark ettik. Sekiz aydan beri uyutulan ve unutulan promosyon sözleşmesinin yenilenme aşamasına getirilmesi tamamen bizim yani değişim hareketinin başarısıdır. Gerek sosyal medyada yapmış olduğumuz paylaşımlar gerek anket çalışması (ki bu anketimize yaklaşık dört bin civarında bir katılım oldu) bu başarının ortaya çıkmasında etkili oldu. Anket çalışmasında da görüldüğü üzere eğitim çalışanlarının bu sözleşmeden büyük bir memnuniyetsizlik olduğu ortadadır. Ortaya koyduğumuz güçlü irade neticesinde 12 Ağustosta değişim hareketi olarak milli eğitim müdürlüğümüze Bir dilekçe vererek promosyon sözleşmesinin güncellenmesini ya da tek taraflı fes edilerek günümüz ekonomik şartları da dikkate alınarak yeniden ihaleye çıkılması gerektiğini belirttik. Milli Eğitim Müdürlüğü de 14 Ağustosta vermiş olduğumuz dilekçeye istinaden ilgili bankaya yazı yazarak promosyon sözleşmesinin yenilenmesi ile ilgili süreci başlatmıştır. Değişim hareketi yetkili olmadan etkili olduğunu bütün öğretmenlere ve eğitim çalışanlarına göstermiştir. Sendikal bir muhalefet hareketidir değişim hareketi de muhalefet hareketinin öncülüğünü yapmaktadır." İfadelerini kullandı.

Öğretmenlik Kariyer basamakları yönetmeliğinin bir kez daha gözden geçirilmesi taleplerini her platformda dile getiren Eğitim Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkan Adayı Adem Aydoğan, üyelerinin haklarını sonuna kadar savunacaklarını söyledi.

"Alanda gördüğümüz bir diğer önemli ve güncel konunun ise öğretmenlik kariyer basamakları olduğunu gözlemledik. Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu öğretmenlerimizin de bizim en değerli yol göstericilerimiz olduğunu hepimiz biliyoruz kaldı ki bir öğretmen sınıfa sadece akademik bilgisi ile değil örnek davranışlarıyla sabrıyla hoşgörüsüyle tahammülü ile liderli ile girmektedir bu davranışları siz hangi sınavla ölçeceksiniz. Sadece ekonomik anlamda iyileştirme yapabilmek için uzman öğretmenlik sınavı yapmak doğru değildir bu sınavın iptal edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Kendini evlatlarımızı yetiştirmeye adamış öğretmenlerimizi kariyer sınavına tabi tutmak onur kırıcı bir davranıştır. Biz Değişim Hareketi olarak öğretmenlik mesleğini icra eden her bir öğretmenin uzman öğretmen olduğunu ve kariyer sınavına gerek olmadığını belirttik. Bu konuda da yüksek katılımlı anket çalışması yaparak öğretmenlerimizin alt yapısı olmayan bu Öğretmenlik Kariyer basamağı sınavının yapılmaması gerektiği sonucuna ulaştık. Öğretmenlik Kariyer basamakları yönetmeliğinin bir kez daha gözden geçirilmesi talebimizi gerek sosyal medya platformları gerekse yerel medya aracılığı ile herkese duyurmaya çalıştık.

Yine eğitim çalışanlarımızın beklenti içerisinde olduğu konulardan bir tanesinin de Eğitim-Öğretim hazırlık ödeneği olduğunu tespit ettik. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar dikkate alındığında eğitim çalışanlarının yıl içerisinde kullanması gereken kırtasiye ürünlerine % 100 üzerinde zam gerçekleştiği düşünüldüğünde Eğitim-Öğretime Hazırlık ödeneğinin de en azından yıllık TÜFE oranında arttırılması tüm çalışanlarımızı memnun edecektir." dedi.

Eğitim camiasının tüm üyelerinin sorunlarını ve taleplerine cevap vereceklerini ifade eden Eğitim Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkan Adayı Adem Aydoğan, üyelerin dertleri ile dertlenilmediğini gördüklerini söyleyerek madde madde yapacaklarını çalışmaları anlattı.

"Diğer bir sorunsa Eğitim Bir-Sen'imizde eğitim çalışanı şef, memur, teknisyen, aşçı kadrolarındaki arkadaşlarımızın dertleri ile dertlenilmediğini gördük, örnek verecek olursak.

- Görevde yükselme sınavının 3 yıla yakın süredir yapılmadığı,

-Eğitim Öğretim Ödeneğinin tüm eğitim çalışanlarına ödemesinin yapılması İle ilgili somut bir adımın atılamadığı,

-Eğitim çalışanı arkadaşlarımıza 3600 ek gösterge ile ilgili taleplerinin maalesef genel merkeze tam manası İle iletilemediği,

-Aşçı ve yardımcı arkadaşlarımızın görev tanımları, teknik hizmetler kadrosuna geçmeleri alandaki karşılaştığımız 10’larca sorunlardan sadece bir kaçı. Bu konuda Değişim Hareketi olarak kamuoyu oluşturarak bahsettiğimiz konuların ivedilikle çözülmesi yönünde adımlar atılması için çalışmalarımıza üzerine koyarak devam edeceğiz."

Eğitim Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkan Adayı Adem Aydoğan, 'Değişim Zamanı diyerek' üyelerinden destek istedi.

"Çıktığımız her platformlarda kişisel kazanımlar için değil kitlesel kazanımlar için mücadele edeceğimizi belirttiğimiz çalışmalarımızda sahada gördüğümüz coşku, değişime olan arzu, istek ve bunun yanında mevcut yönetimin yıpranmışlığı ve mental yorgunluğu bize verilen desteğin haklılığını gözler önüne sermektedir. Biz kazandığımızda kaybedenin olmayacağı bir anlayışın tüm üyelerimiz tarafından bilinmesini istiyorum. Herkesin her zaman ulaşabileceği, istişare odaklı bir yönetim anlayışıyla icra edeceğimiz çalışmalarımızda hiçbir eğitim çalışanımızın haksızlığa uğramayacağını buradan bir kez daha söylemek istiyorum. Çıktığımız bu yolda tüm eğitim çalışanlarımızı 21. Yüzyıla daha kaliteli bir şekilde hazırlamak ve onların haklarını sonuna kadar savunmak için 'Şimdi Değişim Zamanı diyerek' Bütün öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın desteğini bekliyoruz."