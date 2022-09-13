Aydın burada, Öğretmenlik meslek kanununun kapsamı genişletilmesi gerektiğini ile Eğitim çalışanlarının mali ve özlük hakları iyileştirilmesini istedi.
Konuşmasının devamında aydın, “Eğitimcilere şiddete karşı yasal düzenleme yapılmalıdır” dedi.
Aydın burada, Öğretmenlik meslek kanununun kapsamı genişletilmesi gerektiğini ile Eğitim çalışanlarının mali ve özlük hakları iyileştirilmesini istedi.
Konuşmasının devamında aydın, “Eğitimcilere şiddete karşı yasal düzenleme yapılmalıdır” dedi.
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