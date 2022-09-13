Aydın burada, Öğretmenlik meslek kanununun kapsamı genişletilmesi gerektiğini ile Eğitim çalışanlarının mali ve özlük hakları iyileştirilmesini istedi.

Konuşmasının devamında aydın, “Eğitimcilere şiddete karşı yasal düzenleme yapılmalıdır” dedi.