Kampüste Yer Alan Eğitim Sınıfları, Kütüphaneler, Kurs Merkezleri Ve Sosyal Alanları İnceleyen Bakan Soylu Ve Beraberindekiler Yetkililerden Bilgiler Aldı.
Bakan Soylu Burada Öğrencilerle Bir Süre Sohbet Etti.
Kampüste Yer Alan Eğitim Sınıfları, Kütüphaneler, Kurs Merkezleri Ve Sosyal Alanları İnceleyen Bakan Soylu Ve Beraberindekiler Yetkililerden Bilgiler Aldı.
Bakan Soylu Burada Öğrencilerle Bir Süre Sohbet Etti.
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