Kampüste Yer Alan Eğitim Sınıfları, Kütüphaneler, Kurs Merkezleri Ve Sosyal Alanları İnceleyen Bakan Soylu Ve Beraberindekiler Yetkililerden Bilgiler Aldı.

Bakan Soylu Burada Öğrencilerle Bir Süre Sohbet Etti.