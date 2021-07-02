18 milyon öğrenci bugün yaz tatiline giriyor

İlkokul, ortaokul ve lise kademesinde eğitim faaliyetlerini sürdüren 18 milyon öğrenci bugün tatile giriyor. Fakat okullar kapanmayacak ve 5 Temmuzdan itibaren "Telafide Ben de Varım" programı uygulanacak.

TELAFİ EĞİTİMİ BAŞLIYOR

5 Temmuz'da başlayıp 31 Ağustos'a kadar devam etmesi beklenen telafi eğitim programına başvurular için bugün son gün. Telafi eğitiminde yer kısıtlaması da olmayacak. Ankara’da bulunan bir öğrenci dilerse, Bursa’da bu eğitimlere katılabilecek. Öğrenciler kendine en yakın okula müracaat edebilecek.

KARNELER ERİŞİME AÇILDI

Öğrencilerin karne ve başarı belgeleri, 18 Haziran'dan itibaren e-Okul'dan erişime açıldı. Talep eden öğrencilere basılı karneleri bugün okul müdürlüklerince verilebilecek. Sorumluluk sınavları da bugün tamamlanacak.