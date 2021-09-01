20 bin öğretmen atamaları ne zaman? Bakan Özer'den net tarih

Hayalini kurduğu mesleğini icra etmek isteyen öğretmenlerin heyecanla beklediği atama takvimine dair detaylar açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı takvimi ve kontenjanları merak konusuydu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 bin öğretmen ataması hakkında son duyuru Bakan Özer'den geldi.

Öğretmen adayları, 20 bin öğretmen ataması ne zaman? sorusunu ve detaylarını araştırıyor. İşte son dakika atama açıklamaları...

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığının 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercihler başladı. Öğretmen adayları, 2 Eylül'e kadar tercihlerini yapabilecek. Sonuçlar ise 3 Eylül'de açıklanacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de açıklamasında, "3 Eylül'de 20 bin öğretmenin 81 ilde okullara atamasını yapacağız. Bu 20 bin öğretmenin yüzde 10'unu yani 2 binini Şırnak'a veriyoruz." dedi.

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMA ŞARTLARI

Sözleşmeli öğretmenlik başvurularında, adayların atanacakları alanlara göre, 2019 veya 2020 yılında yapılan KPSS puan türlerine (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) bakılacak. Adayların başvuru yapabilmesi için ilgili türden 50 ve üzerinde puanının olması gerekiyor.

Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak da başvuru şartları arasında yer alıyor.

Bu kapsamda, 1 Ocak 2021'den önce pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını tamamlamış kişilerin belgeleri kabul edilecek.

Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alana atanmak üzere ön başvuruda bulunabilecek.