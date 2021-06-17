2020-2021 eğitim öğretim yılı sona eriyor. Milli Eğitim Bakanlığı 18 Haziran'da e-okul üzerinden öğrenciler için karneleri erişime açacak. Telafi eğitimi için ise “Telafide Ben de Varım” Programı ile öğrencilere eğitim verilecek.

Bu uygulama esaslasıyla birlikte, İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından valilik koordinasyonunda planma toplantısı gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, şunları söyledi;

Telafide Ben de Varım” Programı eğitim faaliyeti çalışmalarının planlanmasında ilin bulunduğu yerleşim alanında çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları ile millî eğitim müdürlükleri tarafından iş birliği yapılabilir.

Telafide Ben de Varım” Programı kapsamında düzenlenen eğitim faaliyetlerinde öğrenci, öğretmen ve velilerden bu kapsamda hiçbir ad altında ücret talep edilemez.