2021 KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı!

2021-2022 KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 2021-2022 KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

Bu son dakika gelişmesinin ardından KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama ekranı üzerindeki yoğunluk artış gösterdi.

KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Gelen son dakika haberine göre; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

KYK YURT SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

2021-2022 KYK yurt başvurusu sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenilebiliyor.

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YURT BAŞVURULARI TAMAMLANDI

KYK yurtları için başvurular 12 Eylül tarihine kadar e-Devlet üzerinden alındı. Üniversite öğrencileri T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı altındaki "Yurt Başvurusu" ekranlarından gerekli bilgileri girerek başvurularını yaptı.

10 Eylül Cuma gününden sonra kayıt yaptıracak ek kontenjan, yatay-dikey geçiş, özel yetenek, lisansüstü, yurtiçi, yurtdışı değişim programı öğrencileri ve kendi imkanları ile eğitim görmek için gelen uluslararası öğrencilere ait yurt başvuruları ise ilerleyen tarihlerde alınacak.