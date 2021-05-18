40 yaş üzeri öğretmenler ve okul çalışanları için aşı randevuları açıldı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 40 yaş üzeri öğretmenler ve okul çalışanları için aşı randevularının açıldığını açıkladı.
EĞİTİM 18.05.2021, 19:12
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Meslektaşlarımız için öncelikli Kovid-19 aşı uygulaması sürüyor bugün 40 yaş üzeri tüm öğretmenlerimiz ve okul çalışanlarımızın aşı randevuları açıldı" dedi.
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