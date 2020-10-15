Açıköğretimde kayıt yenileme işlemleri 23 Ekim'e kadar uzatıldı

Anadolu Üniversitesi (AÜ), açıköğretim, iktisat ve işletme fakülteleri kayıt yenileme işlemlerini uzattı.

EĞİTİM 15.10.2020, 20:56
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Açıköğretimde kayıt yenileme işlemleri 23 Ekim'e kadar uzatıldı

Anadolu Üniversitesi (AÜ), açıköğretim, iktisat ve işletme fakülteleri kayıt yenileme işlemlerini uzattı.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, açıköğretim, iktisat ve işletme fakülteleri 2020-2021 güz dönemi yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 23 Ekim Cuma gününe kadar devam edecek.

Öğrenciler, https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini çevrim içi olarak yapabilecek.

#Anadolu Üniversitesi #açıköğretim #kayıt yenileme işlemleri
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