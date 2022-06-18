Aftan faydalanıp 77 yaşında tarih bölümünü bitirdi

2021-2022 eğitim öğretim yılı sona ererken en düşükten en yüksek dereceli okullara kadar karne ve mezuniyet sevinci yaşanıyor.

İstanbul Üniversitesi'nde ise eşine az rastlarır bir heyecam vardı.

İstanbul'da 1991'de üniversiteyi kazanan Ahmet Sezai Ercantürk, çalışmak zorunda olduğu için bir yıl sonra memleketine döndü. Bir süre hayvancılık yaptı, Tarım Bakanlığında görev aldı ve 1993 yılında emekli oldu.

77 yaşında mezun oldu

Ercantürk, 2018'deki öğrenci affıyla öğrenim hayatına geri dönüp 77 yaşında İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü'nü bitirdi.

Erzincan Kemaliye'de 1945'te doğan Ahmet Sezai Ercantürk, hikayesini ve yeniden okuma serüvenini AA muhabirine anlattı.

İstanbul Selimiye Tarım Meslek Lisesinden Veteriner Sağlık Teknisyeni olarak mezun olduğunu belirten Ercantürk, 32 yıl boyunca farklı illerde Tarım Bakanlığına bağlı çalıştığını ve 1993'te emekli olduğunu söyledi.

"Hayvanlarımın başında durmam icap ediyordu"

Ercantürk, Tarım Bakanlığındaki işinin yanı sıra boş vakitlerinde hayvancılıkla uğraştığını, 16 yıl Kemaliye'de hizmet verdikten sonra üniversiteyi kazanıp İstanbul'a tayin olduğunu anlattı.