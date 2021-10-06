ALES başvuruları başladı

ÖSYM tarafından 21 Kasım'da uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) başvuruları başladı.

EĞİTİM 06.10.2021, 10:31
ALES başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar bugünden itibaren 14 Ekim'e kadar sınava başvurabilecek.

Adaylar sınava elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından başvuru yapabilecek.

#ÖSYM #ALES #AksuTV #AksuTVHaber
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