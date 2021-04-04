Ankara'da 5, 6, 7 ile lise hazırlık 9, 10, 11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yarından itibaren 5, 6, 7. sınıflar ile lise hazırlık 9, 10, 11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesi kararı aldı.

EĞİTİM 04.04.2021, 16:14 04.04.2021, 17:25
Ankara'da 5, 6, 7 ile lise hazırlık 9, 10, 11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanarak bazı kararlar aldığı belirtildi.

Açıklamada, 1 Mart 2021'de toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar ile kontrollü normalleşme dönemi olarak adlandırılan, illerin belirlenmiş kriterler doğrultusunda düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak 4 gruba ayrıldığı ve il bazlı tedbirlerin de bu risk gruplarına göre belirlendiği bir sürece girildiği hatırlatıldı.

Ankara'da salgının seyrine işaret edilen açıklamada, vaka sayılarında yaşanan değişiklikler, hastane genel ve yoğun bakım doluluk oranları ile uygulamaya konulan tedbirlerin salgınla mücadeledeki etkililiği gibi hususlar çerçevesinde sürekli olarak gözlendiği ve değerlendirmeler yapılarak tedbirler alındığı anlatıldı.

Açıklamada, "Gelinen aşamada ilimizde özellikle son bir hafta içerisinde ve genç nüfustaki Kovid-19 vaka sayılarındaki yükseliş, eğitim ve öğretimde bir takım ek tedbirler alınmasını gerekli kılmıştır." ifadesine yer verildi. Açıklamaya göre, bu kapsamda kurulun aldığı kararlar şöyle:

- 5 Nisan 2021 itibarıyla il genelinde, okul öncesi eğitim kurumlarında ve özel eğitim okullarında tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilecek.

- Birleştirilmiş sınıflı okullarda ve kırsal mahalle ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitim sürdürülecek.

- Destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitime devam edilecek

- İlkokullarda eğitim, 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim şeklinde sürdürülecek.

- Ortaokullarda 5, 6, 7. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek, ortaokul 8. sınıflar haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze eğitime devam edecek.

- Lise hazırlık, 9, 10, 11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek, 12. sınıfların seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olarak yüz yüze eğitimleri devam edecek.

- Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okulu ve sınıflarının tam zamanlı yüz yüze eğitimi sürdürülecek.

- Okullardaki sınav uygulamaları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek.

- Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olacak.

- 5 Nisan 2021 itibarıyla sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinlik, kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300'ü geçmemek üzere ilgili kurum ve kuruluşların yetkililerince her türlü tedbir alınarak sadece hafta içi günlerde yapılabilecek.

- Sokağa çıkma yasağının uygulanacağı hafta sonlarında etkinlik tarihi ilgili makamlara daha önce bildirilmiş toplantılar da dahil olmak üzere yapılmayacak.

- Denetim faaliyetlerinin kesintisiz yürütülmesi amacıyla kişilerin bir araya gelmesine neden olacak her türlü etkinliğin valilik veya kaymakamlıklara, ilgili mevzuatında başkaca bir hüküm bulunmadığı takdirde en az üç gün öncesinden, e-başvuru sistemi üzerinden ya da doğrudan dilekçeyle bildirilmesi sağlanacak. Etkinliklerde belirlenen kurallara ve kişi ve alan sınırlamalarına riayet edilip edilmediği denetim ekiplerince kontrol edilecek.

Açıklamada, kaymakamlıklar ve ilgili kurumlarca konuya gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın belirtilen çerçevede eksiksiz şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu kapsamında adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verildiği de aktarıldı.

#Ankara #uzaktan eğitim
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