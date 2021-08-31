Anne babalar dikkat! Çocuğunuz okula uyum sorunu yaşayabilir
Koronavirüs salgını nedeniyle online eğitime geçen ve kapatılan okullar 6 Eylül Pazartesi günü yeniden açılıyor.
EĞİTİM 31.08.2021, 15:48 31.08.2021, 17:28
Peki, bu süreçte çocuklarını okula gönderecek aileler nelere dikkat etmeli? Virüs nedeniyle belli kurallara uymaları çocuklara nasıl aktarılabilir? Okul psikolojik danışmanı Muhammed Akyol, konuyla ilgili tavsiyelerini paylaştı.
Yoğun pandemi dönemi nedeniyle eğitimlerine uzaktan devam eden öğrenciler, yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte yeni eğitim dönemine başlıyor. Uzmanlar Pandemi yüzünden aylardır okuldan uzak kalan çocukların uyum sorunu yaşayabileceğini söyledi.
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