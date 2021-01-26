Ara tatil için çocuklara ve ebeveynlere öneriler
Pandemi şartları nedeniyle okul dönemi, bir yıla yakın bir süredir evde online dersler ve uzaktan eğitimle geçerken 2020-2021 eğitim-öğretim sezonunun ilk yarısı da sona erdi.
EĞİTİM 26.01.2021, 09:23 26.01.2021, 09:36
Uzunca bir süredir evde olan çocuklar, üç haftaya çıkarılan sömestr tatilini de pandemi nedeniyle yine evlerinde geçirecekler.
Uzaktan eğitim sürecinde çocukların elektronik ortama çok yakın olduğunu vurgulayan psikolojik danışman Alpaslan Yurtsever, çocuklar toprakla buluşsun ki üzerlerinde toplanan negatif elektriği atsın dedi.
Konuşmasının devamında Yurtsever, eğer aileler çocuklarına hediye alarak ödüllendirmek istiyorlarsa yanına da mutlaka geliştirici bir kitap vermeyi ihmal etmesin ifadelerini kullandı.
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