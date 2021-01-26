Ara tatil için çocuklara ve ebeveynlere öneriler

Uzunca bir süredir evde olan çocuklar, üç haftaya çıkarılan sömestr tatilini de pandemi nedeniyle yine evlerinde geçirecekler.

Uzaktan eğitim sürecinde çocukların elektronik ortama çok yakın olduğunu vurgulayan psikolojik danışman Alpaslan Yurtsever, çocuklar toprakla buluşsun ki üzerlerinde toplanan negatif elektriği atsın dedi.

Konuşmasının devamında Yurtsever, eğer aileler çocuklarına hediye alarak ödüllendirmek istiyorlarsa yanına da mutlaka geliştirici bir kitap vermeyi ihmal etmesin ifadelerini kullandı.