Bakan Özer: Atama takvimini en kısa sürede paylaşacağız

Bakan Özer, yazılı açıklamasında şöyle dedi:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 3 Eylül’de 20 bin öğretmenimizin atamasını gerçekleştirdikten sonra 15 bin yeni atama müjdesi vermesi, bizleri ziyadesiyle sevindirmiştir.

Öğretmen adayları adına Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. 15 bin yeni öğretmen atamasına desteklerinden dolayı Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Lütfi Elvan ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanımız Sayın İbrahim Şenel’e de teşekkür ederim.

Türkiye’nin geleceğini inşa etmek için insan kaynağımıza yapılan bu yatırımların eğitim sistemimizin kalitesini daha da artıracağına şüphem yok. Yeni atamalarla Türkiye’de öğretmen başına düşen öğrenci oranları, OECD ülkeleri ortalamasına daha da yaklaşacaktır.

Atamaya ilişkin çalışmalarımız devam etmekte olup branş dağılımları ve atama takvimini en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacağız. 15 bin öğretmen atamamız, eğitim camiamıza ve ülkemize hayırlı olsun.”