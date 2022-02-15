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Bakan Özer'den 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Özer, "15 Mart'a kadar tüm eğitim paydaşlarından, öğretmenlerden, STK'lardan gelen görüşlere göre Öğretmenlik Meslek Kanunu yönetmeliğine son şekli vereceğiz ve uygulamaya başlayacağız" dedi.

EĞİTİM 15.02.2022, 10:46 15.02.2022, 17:01

Çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, valiliği ziyaret etti.

Özer, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 7 Şubat'ta başladıkları ikinci dönemin yüz yüze eğitimdeki aynı kararlılıkla devam ettiğini söyledi.

"Tüm sınıfları kapalı şekilde hiçbir okulumuz bulunmamaktadır"

Sağlık Bakanlığının ve Bilim Kurulu'nun önerdiği kriterleri yerine getirerek, bu dönemi de yüz yüze eğitimle nihayetlendireceklerini ifade eden Özer, "Bugün itibarıyla COVID-19 hastalığı, vakası ve yakın temas nedeniyle tüm sınıfları kapalı şekilde hiçbir okulumuz bulunmamaktadır." dedi.

Özer, kronik rahatsızlığı ve her kademede özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin COVID-19 salgını nedeniyle okullara erişimdeki sıkıntılarıyla ilgili şikayetlerin geldiğini belirterek, kronik hastalığı olup bunu sağlık belgesiyle belgeleyen ve her kademede özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin bu dönem devamsızlıktan muaf olacağını bildirdi.

"Yönetmeliği hazırladık ve tüm eğitim paydaşlarımızın görüşüne açtık"

Milli Eğitim Bakanlığı açısından dün tarihi bir gün olduğuna dikkati çeken Özer, şunları kaydetti:

"60 yıllık özlem olan Öğretmenlik Meslek Kanunu 7354 Sayılı Kanun ile ilk defa yasalaştı ve yürürlüğe girmiş oldu. Desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı'mıza en içten şükranlarımı sunuyorum. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun uygulanmasıyla ilgili yönetmeliği hazırladık ve tüm eğitim paydaşlarımızın görüşüne açtık. 15 Mart'a kadar tüm eğitim paydaşlarından, öğretmenlerden, STK'lardan gelen görüşlere göre Öğretmenlik Meslek Kanunu yönetmeliğine son şekli vereceğiz ve uygulamaya başlayacağız. Dün itibarıyla yürürlüğe giren Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun tüm eğitim camiasına hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."

Bakan Özer, tüm arkadaşlarıyla sahada olduklarını vurgulayarak, sahada sorunları çözmek, yerinde görmek ve eğitimin kalitesini artırmakla ilgili gece gündüz demeden çalışmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Özer, bugün ise Gaziantep'e geldiklerini ve kentteki eğitim seviyesini daha yukarı çıkarmak için kapsamlı değerlendirme toplantısı yapacaklarını sözlerine ekledi.

#Milli Eğitim Bakanı Özer
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