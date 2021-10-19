Bakan Özer: Telafi eğitimindeki kitaplar ücretsiz olacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yeni eğitim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar telafi eğitimlerinde yardımcı kitapların ücretsiz olacağını duyuran Özer, her ayın ilk haftasında tüm yardımcı kitap ve

materyallerin öğrencilerin masasında hazır olacağını söyledi.

"Kış tedbirleri yerel yönetimlerin inisiyatifinde olacak"

Bakan Özer, kış aylarında alınacak tedbirlerin de yine okul bazında ve yerel yönetimlerin inisiyatifiyle belirleneceğini vurguladı.

"Sınıflar kalabalıksa ikili eğitim olabilecek. Havaların kararmasıyla birlikte okul açılış ve kapanış saatlerini vali ve kaymakamlar belirleyebilecek. Yine yerel yönetimler inisiyatif kullanarak okullardaki temizlik ve tedbir koşullarına ilişkin ilave kararlar alabilecek."

"Öğretmenlerde iki doz aşı oranı yüzde 86"

Salgın sürecinde devam eden eğitim dönemindeki aşılama oranlarını da değerlendiren Özer, "Şu an endişe edici hiçbir durum yok. Öğretmenlerde bir doz yüzde 93, iki doz aşı oranı yüzde 86, aşı olmayıp antikor üreten öğretmen oranı ise yüzde 5" dedi.

Özer, okulların yüzde 56'sında dersliklerde en fazla 25 öğrenci olduğuna dikkat çekti.

Bu durumun hızlı ve derslik bazlı tedbir alınmasını kolaylaştırdığını aktardı.