Bakan Özer: Türkiye, Öğretmen Değişim Programı'nın ilk ev sahibi olacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkiye'nin üye, Macaristan ve Türkmenistan'ın ise gözlemci üye olduğu Türk Devletleri Teşkilatı ülkeleri arasında eğitim alanında yapılan iş birliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Ülkeler arasında eğitim alanında yeni iş birlikleri geliştiriyoruz"

Özer, teşkilatın kuruluşunun üzerinden geçen 13 yıllık zamanda yapılan çeşitli seviyelerdeki temasların, her alanda tecrübe paylaşımını ve yeni ortaklıkların kurulmasını sağladığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Yeni adımız ve yapımız Türk Devletleri Teşkilatı ile bundan sonra daha hızlı, özellikle ısrarla kök salacak, büyüyecek, gelişecek ve serpileceğiz. Güneşin yeniden Doğu'dan doğmaya başlayacağı vakitler yakındır. Türkistan coğrafyası, yeniden tüm insanlık için bir çekim ve aydınlanma merkezi haline gelecektir.' ifadelerinden yola çıkarak, teşkilat üyesi ülkeler arasında gençlere daha kaliteli eğitim sunmak, ülkeler arasında eğitim alanında yeni iş birlikleri geliştirmek üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde geçen yılın kasım ayında gerçekleştirilen Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi'nin ardından yayınlanan ortak bildiride, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin adının "Türk Devletleri Teşkilatı" olarak değiştirildiğini hatırlatan Özer, bu zirve öncesinde Türk Devletleri Teşkilatı 6. Eğitim Bakanları Toplantısı'nın Milli Eğitim Bakanlığının ev sahipliğinde yapıldığını ifade etti.

"Öğretmen Değişim Programı'nın ilk ev sahibi ülkesi, Türkiye olacak"

İstanbul'da geçen yıl 3-4 Kasım'da düzenlenen bu toplantıda, Türk Devletleri Teşkilatı 1. Öğretmen Değişim Programı'nın 2022'de Türkiye'de yapılması yönünde karar alındığını bildiren Özer, şu bilgileri verdi:

"Konsey üyelerinin diğer alanlarda olduğu gibi eğitim alanında da iş birliğine büyük önem veriyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkeleri arasındaki ilk Öğretmen Değişim Programı'nı bu yıl 6-12 Haziran'da Ankara ve İstanbul'da düzenleme kararı aldık. Böylece Türk Devletleri Teşkilatı 1. Öğretmen Değişim Programı'nın ilk ev sahibi ülkesi Türkiye olacak. Programa Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve gözlemci üye Türkmenistan ve Macaristan'dan öğretmenleri davet edeceğiz. Program ile ülkemizde ağırlayacağımız öğretmenlere, ülkemizin eğitim alanındaki tecrübelerinin aktarılmasını hedefliyoruz. Türk eğitim sistemi ve davetli ülkelerin eğitim sistemlerinin tanıtılacağı programda, öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirmede yeni yaklaşımlar ele alınacak. Bakanlık olarak COVID-19 sürecinde Türkiye'de yürütülen uzaktan eğitim yöntemleri, eğitim bilişim ağı (EBA) ile özel eğitim ve rehberlik merkezlerimiz ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerimizde yaptığımız yeni çalışmaları da ağırlayacağımız eğitimcilere aktaracağız.

Öğretmen Değişim Programı'nın başlatılmasıyla ayrıca Türk devletleri arasında karşılıklı güvenin, dostluk ve iyi komşuluğun güçlendirilmesini, sosyal ve kültürel gelişimin artırılmasını, eğitim, kültür, bilim ve teknoloji alanında iş birliğinin teşvik edilmesini, etkileşimin genişlemesini ve eğitim çalışanlarının mesleki niteliklerinin artırılmasını hedefliyoruz."

"Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde eğitim ve kültür iş birlikleri geliştirilecek"

Programın bir hafta süreceğini, okul ve kurum ziyaretleri ile kültür programlarının düzenleneceğini aktaran Bakan Özer, katılımcı öğretmenlere sertifika verileceğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Özer, ortak çaba, ortak vizyon ve ortak hayallerin eseri olan Türk Devletleri Teşkilatı'nın aynı zamanda müşterek bir idealin de sembolü olduğuna işaret ederek, "Bugün bizleri bir araya getiren sadece dilimiz, tarihimiz, coğrafyamız, kültürümüz değil, aynı zamanda müreffeh bir geleceği hep birlikte inşa etme arzu ve irademizdir. Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde gerçekleştirilen öğrenci değişim programı, kardeş okul programı, öğretmen uzman değişimi programı ve yüksek öğretime yönelik Orhun Değişim Programı ile öğrencilerimiz ve öğretim personelimiz arasında yalnızca bilgi ve deneyim paylaşılmayacak, aynı zamanda halklarımız arasında kültür geliştirilecek ve güçlendirilecek" dedi.