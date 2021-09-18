Bakan Özer: Vaka trendindeki artış sınıflara da yansıyor
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Kapatılan sınıflarda eğitime 14 gün sonra geri dönülüyor. Vaka trendindeki artış sınıflara da yansıyor. Şu ana kadar COVID-19 vakası nedeniyle tüm sınıfları kapatılan hiçbir okul olmadı" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, NTV'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Bakan Özer'in açıklamalarından öne çıkanlar:
- Vaka trendindeki artış sınıflara da yansıyor.
- Kapatılan sınıflarda eğitime 14 gün sonra geri dönülüyor. Şu ana kadar COVID-19 vakası nedeniyle tüm sınıfları kapatılan hiçbir okul olmadı.
- Gönüllülük esasına dayalı. Kapatılan sınıflarda eğitime 14 gün sonra geri dönülüyor.
- 17 Eylül itibariyle bir doz aşı olan öğretmen oranı yüzde 92. Öğretmenlerde aşılanma oranı Türkiye ortalamasının üzerinde.
- 200'e yakın okul ikili eğitime geçti. İkili eğitimde yaygın bir durum yok.
- Hafta sonu eğitim yapmakla ilgili sistematik bir yaklaşım yok.
- Sağlık Bakanlığı ile konuştuk. Çocuklarda burundan değil tükürükten PCR testi alınacak.
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