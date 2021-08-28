Bakan Özer: Yüz yüze eğitim 6 Eylül'de başlayacak

Milli Eğitim Bakanı Özer, "Birinci önceliğimiz tüm sağlık önlemlerini alarak 6 Eylül'de başlayacak okulları açık tutmak. Okul bazlı ortaya koyduğumuz koronavirüs önlemleri için elektronik takip sistemimiz hazır" dedi.

EĞİTİM 28.08.2021, 10:54
Bakan Özer: Yüz yüze eğitim 6 Eylül'de başlayacak

Milli Eğitim Bakanı Özer'in açıklamaları:

"Birinci önceliğimiz tüm sağlık önlemlerini alarak 6 Eylül'de başlayacak okulları açık tutmak. Önlemlerin takipçisi olacağız. Velilerimiz çok rahat olsun."

"Okul bazlı ortaya koyduğumuz COVID-19 önlemleri için elektronik takip sistemimiz hazır. Çoklu kontrolle sistemin sağlıklı çalışabilmesiyle ilgili tüm önlemlerimizi aldık."

"İstirhamım tüm veli, öğretmen ve çalışanlarımızın COVID-19 Rehberi'ndeki kuralları harfiyen yerine getirmeleri. Kurallara uyarsak bu süreçleri çok rahat yönetebiliriz."

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