Bakan Özer: Yüz yüze eğitim 6 Eylül'de başlayacak

Milli Eğitim Bakanı Özer'in açıklamaları:

"Birinci önceliğimiz tüm sağlık önlemlerini alarak 6 Eylül'de başlayacak okulları açık tutmak. Önlemlerin takipçisi olacağız. Velilerimiz çok rahat olsun."

"Okul bazlı ortaya koyduğumuz COVID-19 önlemleri için elektronik takip sistemimiz hazır. Çoklu kontrolle sistemin sağlıklı çalışabilmesiyle ilgili tüm önlemlerimizi aldık."

"İstirhamım tüm veli, öğretmen ve çalışanlarımızın COVID-19 Rehberi'ndeki kuralları harfiyen yerine getirmeleri. Kurallara uyarsak bu süreçleri çok rahat yönetebiliriz."