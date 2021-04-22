Bakan Selçuk: Bu yıl 23 Nisan ‘kutlu’ yerine ‘mutlu olsun’ diyeceğiz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na ilişkin yapılacak kutlama programlarını değerlendirdi.

Selçuk, "Bu sene '23 Nisan kutlu olsun' ifadesi yerine, 'mutlu olsun' ifadesi şeklinde değerlendirmemiz söz konusu. Öğretmenler ve çocuklarımızla çok zengin faaliyetlerimiz olacak" dedi.

Çocuklara özel faaliyetler olacak

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle hafta sonunu da kapsayacak programların planlandığını söyleyen Bakan Selçuk, "Çocuklarımızın yine pencerelerden İstiklal Marşımızı söylemeleri, bayraklarımızı asmaları, camları süslemeleri ve onlarla beraber uzaktan eğitimde de olsa bazı faaliyetler yapmaları artarak devam edecek. EBA televizyonundaki çalışmalarımız 23 Nisan kutlamalarımızda sürdürülecek. Ayrıca çocuklar için küçük gazete çıkarıyoruz" açıklamasını yaptı.