Bakan Selçuk: Çocuklarımız bir kez daha evlerinde, kurallara uyalım

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, çocukların okula dönebilmesi için koronavirüs kurallarına uyulmasını istedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, okul bahçesinde nasıl mesafeli oynayacaklarına kadar düşünülmüş bir hazırlıkla bekledikleri çocukların bir kez daha evlerinde olduğunu hatırlatan Selçuk, şunlara yer verdi:

"Biz evde de yanlarında oluruz, eğitime uzaktan da devam ederiz ama onların yeri okul. Lütfen, bu kez kurallara uyalım. Sürecin son bulması elimizde."