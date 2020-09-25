Bakan Selçuk: EBA'ya saldırılar dünyanın çok farklı yerlerinden

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel bir televizyon kanalında gündeme ilişkin soruları cevaplandırdı.

Bakan Selçuk, okulların Bilim Kurulu ile yapılacak durum değerlendirmelerinin ardından kademeli olarak açılacağını belirterek, "Biz Türkiye'de benzer koşullara sahip ülkelerin yaptığı gibi tamamını hemen alalım istemiyoruz. Kontrollü gidelim istiyoruz" dedi.

"Veliler endişe etmesin"

Birinci sınıfların seyreltilmiş eğitim kapsamında haftada iki gün okula gittiğini söyleyen Bakan Selçuk, velilerin kaygılanmamasını istedi.

"Okuma dediğiniz şey üstünde dursanız 2 aylık iştir ve biz bunu rahat yaparız, hiç endişe etmesin veliler."

Selçuk, internet üzerinden eğitimin 40 bin kişi kapasiteden 1 milyonun üzerine çıkarıldığını ve kapasitenin daha da artırılacağını belirtti.

Selçuk, çocuklara önemli bir hatırlatma yaparak, "Çocuklarımıza şunu rahatlıkla söyleyebilirim, okullarında sınav olacakları ve müfredattan sorumlu oldukları için, 'İzlemesem de olur', 'Boş versem de olur' demeleri halinde bu sınavlarda gerçekten sorun yaşarlar. EBA Televizyonu'nu kaçırmasınlar" dedi.

"Bağlantı sorunları çökme değil"

Zaman zaman yaşanan bağlantı sorunlarının tekrarlanmaması için çalıştıklarını aktaran Selçuk şunları söyledi:

"Biz buna çökme de demiyoruz. Tekil olarak, lokal olarak her zaman sorun olur, ileride de olur. Bunun olmaması için gayretimiz ve bu saldırıların nereden, nasıl geldiğinin çok teknik ayrıntıları var."

"Kurallara uymayan okullara ceza uygulanacak"

Ziya Selçuk öğrencilerin sınavlara okullarında yüz yüze gireceğine dikkati çekti.

Kuralları ihlal eden özel okulların mercek altına alındığını belirten Selçuk, okul kapatmaya kadar giden cezalar uygulanacağını belirtti.

Ayrıca öğretmenlerin telafi eğitim dönemiyle ilgili ek ders ücretin ödeneceğini söyledi.