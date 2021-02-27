Bakan Selçuk okullarda yüz yüze eğitime geçiş ve sınavlarla ilgili detayları paylaştı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "yerinde karar" uygulamasına ilişkin, "Her hafta risk gruplarının hangisinde hangi şehirlerin bulunduğu belirlenecek. Vali ve il hıfzıssıhha kurulu, o ilde okulları açmak ya da kapatmak üzerine bir karar alabilecek." dedi.

EĞİTİM 27.02.2021, 21:18
Bakan Selçuk okullarda yüz yüze eğitime geçiş ve sınavlarla ilgili detayları paylaştı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çekimleri İstanbul Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Cumhuriyet Eğitim Müzesi'nde yapılan ve CNN Türk Televizyonu'nda yayınlanan 5N1K Programı'na katılarak eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yüz yüze eğitime geçişle ilgili yeni dönemde kararların nasıl alınacağına ilişkin soru üzerine Selçuk, yerinde karar verme sürecine ilişkin detayları paylaştı.

Salgının başlangıcında dağınıklığa yol açabilecek karar yerine önce merkezi kararların alındığına işaret eden Selçuk, "Önümüzdeki süreç, yerinde kararın artık yaygınlaşma dönemine geldi. Önce il bazında bakılacak, ilçe bazında valiler, il hıfzıssıhha kurulu marifetiyle karar verecek." dedi.

İllerde yüz yüze eğitimle ilgili kararların nasıl verileceğine ilişkin detaylar veren Bakan Selçuk, ayrıntıların pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde görüşüleceğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Genel fotoğraf şu: Her hafta Sağlık Bakanlığı, şehir bazında son 7 günde 100 binde görülen vaka sayısını açıklayacak ve düşükten çok yükseğe kadar 4 basamakta ayrılmış olan risk gruplarının hangisinde hangi şehirlerin bulunduğu belirlenmiş olacak ve buna göre o şehrin valisi ve il hıfzıssıhha kurulu o şehirde okulları açmak ya da kapatmak üzerine bir karar alabilecek. Bir kar tatili olduğunda merkezi bir karar alıyor muyuz? Almıyoruz bakanlık olarak. O ilin valisi karar alıyor ve ilan ediyor. Burada da yerinde karardan kasıt bu. Önümüzdeki haftadan itibaren süreç bu şekilde işleyecek."

"Yaz tatiliyle ilgili bir karar alınması gerektiğini düşünüyorum"

Salgın döneminde "büyük bir kayıp kuşak endişesinin" bulunup bulunmadığının sorulması üzerine bu yönde bir endişesinin bulunmadığını, Bakanlık olarak EBA, TRT EBA televizyonları, canlı dersler, dijital ve basılı materyallerle öğrencilerin eğitimlerini desteklerini anlatan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama yaz tatiliyle ilgili bir karar alınması gerektiğini düşünüyorum. Bunu, bugünlerde ölçme değerlendirme uzmanlarıyla eğitim bilimcilerle tartışıyoruz. Yaz aylarında kitlesel olarak herkes için değil ama özellikle kritik gruplar için matematik kampları, bilim kampları, küçük çocuklara özgü oyun kampları, okullardaki faaliyetler, atölyeler bütün bunları devam etmesi gerekiyor ki ettireceğiz. Tatille ilgili mevcut dönemde karnenin tarihi ile ilgili bir değişiklik olabilir, netleşmemekle beraber. Ama bu şu demek değil; 'öğrencilerimizin tamamı yaz boyunca okullarında olacaklar' böyle bir kararımız yok ama bunun biraz uzamasıyla ilgili doğrudan ya da dolaylı ya da grup grup çalışmalar vasıtasıyla, uzamasıyla ilgili çalışmalarımız var."

Koronavirüs aşısının öğretmenlere yönelik uygulanma planlamasına ilişkin Selçuk, "Sağlık Bakanlığı aşının Türkiye'ye geliş planlamasına göre öğretmenlerimizin aşı planlamasını yapıyoruz. Resmi ve özel okullardaki 1 milyon 259 bin öğretmen ve diğer çalışanımızın açılan sınıflardan başlamak üzere aşı tedariğine göre planlama yapılıyor." bilgisini verdi.

"Yüz yüze sınavların yapılması için ortam müsait"

Liselerde yüz yüze sınavlarla ilgili bir soru üzerine Selçuk, bu konuda kararın net olduğunu ifade etti.

Çocukların geleceğe dönük yapmaları gereken ödevlerin bulunduğunu vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

"Eylülün ortasında okul açıldı, 1 Kasım'a kadar konu ne kadar olur? Eylül, ekim... Bu kadar konudan karne notu vermek istiyoruz. Karne notunu verirken aslında çocukları izliyoruz da... Lise öğrencilerinin yüzde 40'ı da sınava girdi, yüzde 60'ı kaldı. Onlarla ilgili yerinde karara bağlı olarak örneğin 'şu ilde çok yüksek risk olduğu için okullar açılmayacak' denildiğinde o ilde zaten sınav olmayacak, yani risk varsa sınav ertelenecek, sonraki haftalarda olacak. Bu yüzden biz okulların çok kontrollü olduğunu biliyoruz, okulların denetlendiğini biliyoruz. Okulum Temiz Belgesi ile her okulun risk değerlendirmesinin yapıldığını ve bizim ciddi miktarda okulumuzda alınması gereken önlemler olduğunu gördük ve bunları da aldık. Bu sınavların yapılması için ortam müsait. Eğer sınav varsa, çocuklar hiç bırakmıyorlar, canlı ders sayısı artıyor ama hiç sınav yok derseniz bu sefer düşüyor. Lise birinci sınıftaki çocuk lise ikiye gidecek, lise birde eksiği olan çocuk lise ikiyi yapamayacak, bu zincirleme devam ediyor. Çocukların en az yarısı 'lütfen sınav olsun, biz çalıştık, hazırlandık, bizim çalışmamızın karşılığı olmalı' diye ısrarla bize bir tepkide bulunuyorlar."

#Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk #Yüz yüze eğitime geçiş
Yorumlar (0)
açık
Namaz Vakti 27 Şubat 2021
İmsak 05:40
Güneş 07:00
Öğle 12:50
İkindi 15:59
Akşam 18:30
Yatsı 19:45
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 26 57
2. Beşiktaş 25 54
3. Fenerbahçe 25 51
4. Trabzonspor 25 48
5. Hatayspor 26 45
6. Alanyaspor 26 42
7. Gaziantep FK 26 40
8. Karagümrük 26 40
9. Antalyaspor 26 34
10. Göztepe 25 32
11. Sivasspor 25 32
12. Konyaspor 25 31
13. Malatyaspor 26 31
14. Kasımpaşa 25 29
15. Rizespor 26 28
16. Kayserispor 25 25
17. Başakşehir 26 25
18. Erzurumspor 26 25
19. Denizlispor 26 21
20. Gençlerbirliği 25 21
21. Ankaragücü 25 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 23 53
2. Samsunspor 23 49
3. Altınordu 24 44
4. İstanbulspor 23 43
5. Adana Demirspor 24 42
6. Ankara Keçiörengücü 23 38
7. Altay 23 38
8. Tuzlaspor 23 38
9. Bursaspor 23 31
10. Bandırmaspor 24 31
11. Ümraniye 24 31
12. Adanaspor 23 26
13. Menemenspor 23 26
14. Balıkesirspor 23 24
15. Boluspor 23 23
16. Akhisar Bld.Spor 23 19
17. Ankaraspor 23 14
18. Eskişehirspor 23 7
Takımlar O P
1. Man City 26 62
2. M. United 25 49
3. Leicester City 25 49
4. West Ham 26 45
5. Chelsea 25 43
6. Liverpool 25 40
7. Everton 24 40
8. Aston Villa 23 36
9. Tottenham 24 36
10. Leeds United 25 35
11. Arsenal 25 34
12. Wolverhampton 25 33
13. Crystal Palace 25 32
14. Southampton 25 30
15. Burnley 25 28
16. Brighton 26 26
17. Newcastle 25 25
18. Fulham 25 22
19. West Bromwich 26 17
20. Sheffield United 25 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 23 55
2. Barcelona 25 53
3. Real Madrid 24 52
4. Sevilla 24 48
5. Real Sociedad 24 41
6. Villarreal 24 37
7. Real Betis 24 36
8. Levante 25 32
9. Athletic Bilbao 24 30
10. Granada 24 30
11. Celta de Vigo 24 29
12. Valencia 24 27
13. Osasuna 24 25
14. Cádiz 24 25
15. Getafe 24 24
16. Eibar 25 22
17. Deportivo Alaves 24 22
18. Real Valladolid 24 21
19. Elche 23 21
20. Huesca 25 20