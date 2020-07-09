Bakan Selçuk: Şartlar iyi olursa okulları açacağız

Okulların koronavirüsün hafiflemesi sonrasında ne zaman açılacağı merak konusuydu ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre tarih belirlendi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, daha önce 31 Ağustos'ta açılacağını duyurduğu okulların hangi şartlarda eğitim verileceğini kamuoyu ile paylaştı...

Okulların açıldığı hafta ne olacağının bugünden bilinemeyeceğini belirten Bakan Selçuk, takvim gereği açıklanan tarihin bir zorunluluk olduğunun altını çizdi.

"AÇILMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"

Bakan Selçuk, 31 Ağustos'ta açılacağı belirtilen okullarla ilgili, "31 Ağustos'ta açılacak dediğimizde, 31 Ağustos'ta açılmasını temenni ediyoruz, sağlıkla sıhhatle bir ortam oluştuğunda bunu kesinlikle ortaya koymak istiyoruz. Şartlar elverişli olursa da 'Bunu o tarihte açacağız' demeye çalışıyoruz. Bütün planlarımızı buna göre yaptık." ifadelerini kullandı.

"BUGÜNDEN NET KONUŞMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Yüz yüze eğitimin, Bilim Kurulu'nun ortaya koyduğu verilerin dikkate alınarak sağlanmaya çalıştığının altını çizen Selçuk, "Bilim Kurulu'nun ortaya koyacağı veriler dikkate alındığında o tarihte açılıp açılmayacağını biz rahatlıkla işaret edebiliriz ama bugünden bunu söylememizin beklenmesi doğru değil." dedi.

Bakan Selçuk, konuşmasına şu cümlelerle devam etti:

"Denilirse ki 'Bir süre daha açmayın, uzaktan eğitime devam edin', biz devam ederiz, hiç sorun yok."

PEDAGOJİK FORMASYON

Pedagojik formasyonla ilgili de açıklama yapan Bakan Selçuk, "Kim öğretmenlik sınavını kazanırsa biz bunu ücretsiz vereceğiz. 2020'nin sonunda, 2021'in başında hayata geçmek üzere, şu anda elinde belgesi olanların hiçbirinin hak kaybı yaşamasına müsaade etmeyerek bu çalışmayı hayata geçirdik." cümlelerini kullandı.