Bakan Selçuk: Şehirlerimizin alacağı mesafeye göre okulların durumunda değişkenlik olacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs risk haritasında 4 gruba ayrılan şehirlerin, kategorilerinde alacakları mesafeye göre okulların durumunda değişkenlik olacağını bildirdi.

EĞİTİM 05.03.2021, 17:45 05.03.2021, 18:55

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Sakarya'ya gelen Bakan Selçuk, Hatice Aslan İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti.

Bakan Selçuk'u okula gelişinde, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ve diğer yetkililer karşıladı.

Burada iki öğrenci, Bakan Selçuk adına dikilen 54 fidanın sertifikasını kendisine takdim etti. Bakan Selçuk, çok mutlu olduğunu belirterek, öğrencilere teşekkür etti.

Sınıfları gezen ve öğretmenlerle bir araya gelen Selçuk, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Bitlis'te helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

"Çocuklarımız da ve velilerimiz de çok yüksek bir katılımla okulların açılmasının desteklendiğini gösteriyor"

Bu duygular içerisinde vazifelerini yapmaya devam ettiklerini söyleyen Selçuk, şöyle devam etti:

"Bu hafta veriye dayalı olarak yaptığımız çalışmalar şunu gösteriyor, ilkokul ve ortaokullarda yüzde 80'nin üzerinde katılım var. Liselerde de yüzde 70'in üzerinde bir katılım var. Bütün bunlar bize şunu gösteriyor, çocuklarımız da ve velilerimiz de çok yüksek bir katılımla okulların açılmasının desteklendiğini gösteriyor. Bu bizi elbette mutlu ediyor ama bir taraftan da tedbirlerimizi güçlendirmek, ortaya çıkacak olan muhtemel problemlerimiz için önlemler almak öncelikli vazifemiz. Bütün odağımız oraya yoğunlaşmış durumda.

Bize CİMER'den ve başka kaynaklardan gelen veli mesajları, çocuk mesajları, on binlerce mesajdan söz ediyorum. Büyük bir mutluluk ve beklenti içerisinde... Bu süreci öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için daha da kolay kılmamız ve bu süreçte sorun yaşanmaması konusunda daha yüksek önlemler almamız gerekiyor ve şu anda da yaptığımız şey o zaten."

Selçuk, ziyareti sırasında Sakarya'daki okullarda birtakım incelemeler yapacaklarını dile getirerek, "Bütün Türkiye'yi gezerek yerinde, sahada okul okul ne tür durumlar var, neler yaşanıyor, yapabileceğimiz neler var, bunların belirlemekle meşgulüz. Bütün arkadaşlarımız sahaya dağılmış vaziyette. Okulun temiz belgesi gereğinin yapılıp yapılmadığı noktasında denetimler yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, bu sürecin el birliğiyle yürütüleceğine işaret ederek, velilerin ve öğretmenlerin desteğine ihtiyaçların olduklarını söyledi.

Kovid-19 risk haritasında renklere göre ayrılan şehirlerin, bu dönemde daha da dikkatli olarak "mavi"ye doğru yönelen bir çabanın içinde olmalarını beklediklerini vurgulayan Selçuk, "Bunu da görüyoruz. Büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bakın çocuklarımız okul bahçesinde temassız oyun oynuyorlar. Bunlarla ilgili her türlü hazırlıklarımız var. Elbette bazı istisnai durumlar olabilir, bazı eksikliklerimiz olabilir. Bunları da derhal düzelterek, tedbirleri alarak elimizden geleni fazlasıyla yapıyoruz." diye konuştu.

Çocuklarla ilgili gözlemi sorulan Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Çocuklar bayram yeri gibi bakıyorlar, yani sınıfların heyecanı ve atmosferi çok farklılaşmış. Bir olağan sınıfın ötesinde başka bir sevinci yaşıyor çocuklarımız, öğretmenlerimiz. Bunları gözlerindeki pırıltıdan ve seslerindeki tondan anlayabiliyorum. Çok daha büyük sevinç, çok daha büyük bir mutlulukla bunu göstermek mümkün olabilir ama şehitlerimizin olduğu bir günde yüreğimizdeki burukluk bunu engelliyor. Ben okullardaki sevincin hep hatırlanması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum."

Selçuk, risk haritasındaki değişikliklere göre değişimlerin devam edip etmeyeceği yönündeki soruya, "Elbette, zaten şehir bazlı yerinden yönetim yaklaşımı bu gayeyi güdüyor. Şehirlerimizin kırmızıdan maviye doğru seyrederken alacakları mesafeye göre de okulların durumunda değişkenlik olacak. Bu aslında bir yarışma da iyiye doğru, sağlığa doğru bir yarışma, koşturma da bu aslında. O anlamda da valilerimizin gözetiminde bu konular gayet rahat bir şekilde ele alınıyor ve yürütülüyor." yanıtını verdi.

Bakan Selçuk, konuşmasının ardından bahçede "temassız oyun" oynayan çocukları bir süre izledikten sonra okuldan ayrıldı.

"Geleceğe dair başarı hikayelerini temellendirmek vazifemiz"

Sakarya'daki temasları kapsamında Valiliği ziyaret eden Bakan Selçuk, Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Çetin Oktay Kaldırım ile basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

Daha sonra Büyükşehir Belediyesinde yetkililer ve vatandaşlarca karşılanan Bakan Selçuk'a çiçek takdim edildi.

Selçuk, Sakarya'da eğitime dair konuları gözden geçirmek, istişarelerde bulunmak ve geleceğe dair birtakım tasavvurları ortaya koymak için kentte bulunduklarını söyledi.

Sakarya'nın gelişmesi için gerekli maddi ve manevi unsurları ortaya koyacaklarını dile getiren Selçuk, şöyle devam etti:

"Geleceğe dair başarı hikayelerini temellendirmek, mevcut başarı hikayelerinin üstüne katlayarak yenilerini koymak vazifemiz. Bizler şikayet makamı değil, çözüm makamıyız. Bu yüzden şartlar ne olursa olsun, o şartın gereğini yerine getirmek, bu konuda alınabilecek her türlü tedbiri almak ve umudu asla yitirmemek bizim görevimiz. Bu görev şuuru içerisinde de Sakarya'da eğitimin daha da yükseklere taşınması, çocuklarımızın, öğretmenlerimizin gözündeki pırıltıların artması birinci önceliğimiz.

Çocuklarımızın dünyadaki akranlarıyla rekabet edebilmesi, yarışabilmesi ve bu yarışma neticesinde de bayrağımızın gölgesi altında dimdik ayakta durabilmesi, temel gayelerimiz arasında. Devletin bütün kurumlarının dayanışma içerisinde eğitime dair ortaya koyduğu yapılanmanın, yeniliklerin, müjdelerin gerçekleştirilmesi için gösterilen birliğe, beraberliğe teşekkür ediyorum. Bundan sonra da bütün imkanlarımızı; çocuklarımızın geleceği, bu ülkenin ufku için tabii ki işe koşacağız."

#Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk #yüz yüze eğitim
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