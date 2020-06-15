Bakan Selçuk'tan LGS açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS ile ilgili son dakika açıklaması yaptı. Bakan Selçuk, LGS kapsamındaki merkezi sınavın yapılacağı okul sayısının 5 kattan fazla artışla 18 bin 139 olacağını bildirdi. Selçuk, '' Sınava girecek öğrencilere maske ve dezenfektan dağıtılacak. Öğrenciler kontenjan konusunda rahat olsun'' ifadelerini kullandı.
EĞİTİM 15.06.2020, 19:58
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, binlerce öğrencinin merakla beklediği LGS'yle ilgili merak edilen soruları cevaplandırdı. Bakan Selçuk kontenjan konusuyla ilgili ilgili önemli açıklamalar yaptı.
'ÖĞRENCİLER RAHAT OLSUN'
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk," LGS'ye girecek öğrenci kontenjan konusunda rahat olsun" açıklamasını yaptı.
Selçuk, LGS kapsamındaki merkezi sınavın yapılacağı okul sayısının 5 kattan fazla artışla 18 bin 139 olacağını bildirdi.
'HASTANEDE DE SINAV YAPILABİLECEK'
Selçuk, Covid-19 tanılı öğrenciler için LGS'de ayrı okul ve mekanlar oluşturulduğunu, hastanede de sınav yapılabileceğini açıkladı.
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