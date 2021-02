Bakan Selçuk'tan liselerde yüz yüze sınav açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselerde yüz yüze sınavlarla ilgili olarak, "8 Mart'tan başlamak üzere illerin durumuna göre karar verilecek." açıklamasında bulundu.

Pandemi dönemindeki eğitimin işleyişi ve sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gündemdeki konulara ilişkin konuştu. Eğitimde en çok merak edilen konulardan biri olan yüz yüze eğitime meselesine değinen Bakan Selçuk şunları söyledi:

YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

"Eğer iller ve kategoriler belli olduğunda o zaman Milli Eğitim Bakanlığı takipte ama valilerimiz de kendi illeri ile ilgili tedbirleri alacaktır.

Tüm iller için 2 mart geçerli ancak sağlık Bakanlığı’nın son 7 gün için ortaya çıkaracağı vaka sayıları hangi ile kaç vaka var bunların belirlenmesi ile diyelim ki çok yüksek riskli iller söz konusu valiliklerce o ilde 2 Mart’ta da açmayabilirler. Çünkü yerinde karar bunu gerektiriyor. Biz valilik olarak böyle bir tedbiri ön gördük diye bir karar alabilirler. "

"TABLOLAR İLAN EDİLDİKÇE AÇIKLANACAK"

"Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanmıştı, bu süreç içerisinde de valilerimiz kendi illeri ile ilgili 7 gün içerisinde ortaya çıkan tablolar ilan edildikçe açıklamalarını yapacaklar. Okul sınavları ile ilgili bu süreçte illeri bilgilendirmek için ortay koyduğumuz bazı açıklamalar ve genelgeler var. Kimi zamanda bu genelgelerin maddelerinin arasına bir yazı sıkıştırıp Milli Eğitim Bakanlığı söyle bir karar aldı diye yayılmasına çalışan kesimler var. Bunu bir şekilde yapıyorlar. Bu kez okul başarı puanının kaldırıldığına ilişkin bir madde eklenmiş başkaları tarafından, dolayısıyla asılsız bir haber. Okul başarı puanı ÖSYM ile ilgili bir konu. Milli Eğitim Bakanlığı ben bunu kaldırdım Yüksek Öğretime giriş böyle olacak demiyor. Ama onu oraya yerleştirip dağıtmaya çalışmışlar.

2 Mart gündeme gelince illerdeki sınavlarla ilgili bir tedbir almak gerekti. "

"İLLERİN DURUMUNA GÖRE KARAR VERİLECEK"

Diyelim ki 3 Mart’ta yada 4 Mart’ta bir ilimiz okulların kapatılması konusunda bir karar alırsa o zaman sınavlarla ilgili de bir karışıklık olacak. Bunun önüne geçebilmek için 8 Mart tarihinden başlamak üzere illerin durumuna göre karar vereceğiz.

TELAFİ DERSLERİ VE ULUSAL DESTEKLEME PROGRAMI

Köy okullarını erken açmamızın nedeni aslında destekleme ihtiyacından kaynaklı. Biz orada bir problem gördüğümüz için erkenden açtık. Eksik gördüğümüz yerleri tamamlama ihtiyacından dolayı tamamlayıcı program için çalışıyoruz. Biz öğrencilerimizi öğrenme eksiği ve açığı için çalışacağız. Hafta sonları, yaz programları ve yoğunlaştırılmış eğitim için Ulusal Destekleme Programını yürüteceğiz.

EBA TV yazın da açık olacak. Öğrencilerimize açık kamplar olacak. Küçük gruplara yönelik içerik destek çalışmaları olabilir. Bunlarla ilgili çalışmalarımız hazır. Okullar kapandığında ihtiyaç durumunda bunlar faaliyet gösterecekler

ÖZEL OKULLARA TEŞVİK ÇALIŞMASI

Biz prensip olarak devletin her bir öğrencisi için Anayasa gereği eğitim ihtiyacının bir bölümünün karşılanmasını destekliyoruz. İnovasyon ve uygulama anlamında yeni bakış açılarına ihtiyaç var. Bu ,ihtiyacın karşılanması noktasındaki teşviğe olumlu yaklaşıyoruz. Özel öğretim kurumları bizim için çok değerli. Bütün problemleri ilgili STK'lar ile sık sık görüşüyoruz. Özel okullardaki öğretmenlerimizin özlük hakları, aşılama vs. her konuda ilgileniyoruz. Aşılama noktasında da 1 milyon 259 bin kişiyi ilettik Sağlık Bakanlığı'na. Önümüzdeki günlerde mali perspektife de bakarak açıklamalar yapılacaktır konuya ilişkin.

Yüzlerce okulumuzun kapanma dilekçesi vermiş olması bunu gösteriyor. Bu çalışanların hakları noktasında bir takım önlemlerin alınmasına ihtiyaç var. Kısa Çalışma Ödemeleri gibi.

LGS'NİN İLERİ TARİHE ERTELENMESİ

Biz LGS'yi bir hafta erteledik geçen sene. Verilere baktık. Bilim Kurulumuz ile görüştük. Bir hafta ertelenirse bu iyi olur denildi. Eğer bir zorunlu durum olursa, tabiki de. Bizim öğrencilerimiz, öğretmenlerimizden kıymetli bir şeyimiz yok. Çok elzem durumda sınav iptal bile edilebilir bazı ülkelerde. İlan edilen tarihte yapılacaktır, biz bunun aksine bir şey söylemiyoruz.

(Liselerde yüz yüze sınavlar) 8 Mart'tan başlamak üzere illerin durumuna göre karar verilecek."

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

-EBA'nın performansı iyi. Bu uluslararası verilerle de ölçülüyor. Kimi zaman bu objektif görülmeyebilir ancak Google verileriyle uluslararası kaynaklar aracılığıyla gerçek görülebiliyor.

-(20 bin atamaya ilişkin) Bizim MEB olarak daha çok öğretmen istihdam etmek konusunda büyük bir talebimiz var. 20 bin öğretmen atamasının bir kaç ay süren yasal bir gerekliliği var. Arkadaşlarımız bu takvim üzerine iki seçenek oluşturdu. Bu takvim de ilerleyen zamanlarda paylaşılacak.

- Atamalarda bu sene de en büyük payı MEB alıyor. Bizim ihtiyacımızın daha fazla olduğunu biliyoruz. bu doğrultuda çalışmalarımız devam ediyor.