Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 15 Şubat tarihinden itibaren öğrencileri okullara çağırmak istediklerini söyledi.
EĞİTİM 22.01.2021, 11:59 22.01.2021, 12:07
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, karne günü olması sebebiyle öğrencilerle çevrimiçi ortamda bir araya geldi.
Bakan Selçuk, okulların yüz yüze eğitime geçmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Salgının çekildiği süreçte okullara dönüleceği müjdesini öğrencilerle paylaşan Bakan Selçuk, "2. dönemde salgının yolumuzdan çekildiği oranda okullarımıza döneceğiz." dedi.
"15 ŞUBAT'TAN İTİBAREN, SİZLERİ OKULA ÇAĞIRMAK İSTİYORUZ"
Okulların açılmasıyla ilgili tarih verene Bakan Selçuk, "15 Şubat'tan itibaren de sizleri okullarımıza çağırmak istiyoruz. Baharı okullarımızda hep birlikte karşılayalım niyetindeyiz." ifadelerini kullandı.
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