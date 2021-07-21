Bakan Selçuk yanıtladı: LGS iptal edilecek mi?

6 Haziran'da yapılan LGS'de müfredat dışı soruların sorulduğu ve bazı soruların bir yayınevi tarafından hazırlanan deneme kitaplarında daha önce yer aldığı iddia edilmişti. CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve Bağımsız Adana Milletvekili İsmail Koncuk, söz konusu iddialar üzerine soru önergesi vermişti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. Gazete Duvar'da yer alan habere göre Selçuk, "Sınav sorularının benzerliğine yönelik iddialar asılsız olup somut hiçbir belgeye dayanmamaktadır" ifadelerini kullandı. Selçuk ayrıca, sınavın iptal edilmeyeceğine de sözlerine ekledi.

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 LGS yerleştirme sonuçları, 26 Temmuz 2021 tarihinde "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Yerleştirmeye esas nakiller, "Tercih ve Yerleştirme Takviminde" belirtilen tarih ve sürelerde 2 dönemde yapılacak. Her dönemde; Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullar için fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullara, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ya da pansiyonlu okullara yerleşen öğrencilerden okul değiştirmek isteyenlerin, yerleştirmeye esas nakil döneminde tekrar yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih etme zorunluluğu bulunmayacak.

1. NAKİLLER NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB'in yayınladığı bilgilere göre nakil takvimi şöyle olacak:

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 26-30 Temmuz 2021



Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos 2021



Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021



Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021

2 BİN 91 LİSEYE MERKEZİ SINAV PUANIYLA ÖĞRENCİ ALINACAK

Türkiye genelinde 2 bin 91 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 177 bin 500 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 59 bin 216, fen liselerine 37 bin 190, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 982, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 970 kontenjan ayrıldı.