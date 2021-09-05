Bursluluk sınavı yapıldı!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’na Kahramanmaraş’ta binlerce öğrenci katılım sağladı.

EĞİTİM 05.09.2021, 15:38
Bursluluk sınavı yapıldı!

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen sınav tek oturum halinde gerçekleştirildi.

Öğrenci ve veliler okulların açılacak olmasını ve sınav heyecanını Aksu Haber’e değerlendirdi.

#Milli Eğitim Bakanlığı #Bursluluk Sınavı #Aksu Haber #aksu tv haber
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