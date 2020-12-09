Büyükşehir Belediyesi psikolojik danışmanlarından Ayşen Ergin uyardı!

Ülkemizde pandemi süreci devam ederken, lise ve üniversitelere giriş sınavlarının düzenlenmesi, gençler için başarı düzeylerinin belirleneceği bu dönemde taşıdıkları sınanma kaygılarına, sağlıklarını koruyabilmenin endişesini ekliyor.

Büyükşehir Belediyesi psikolojik danışmanlarından Ayşen Ergin sınav kaygısının çocuk ve gençler üzerindeki etkilerine dikkat çekerek kaygıyı azaltmak için neler yapılabileceğini Aksu Haber’e paylaştı.