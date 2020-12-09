Büyükşehir Belediyesi psikolojik danışmanlarından Ayşen Ergin uyardı!
Covid-19 salgını, tüm insanlık için kaygı verici olmak ile birlikte çocuk ve gençlerde de duygu durumu değişikliklerine yol açtığı düşünülüyor.
EĞİTİM 09.12.2020, 11:29 09.12.2020, 18:31
Ülkemizde pandemi süreci devam ederken, lise ve üniversitelere giriş sınavlarının düzenlenmesi, gençler için başarı düzeylerinin belirleneceği bu dönemde taşıdıkları sınanma kaygılarına, sağlıklarını koruyabilmenin endişesini ekliyor.
Büyükşehir Belediyesi psikolojik danışmanlarından Ayşen Ergin sınav kaygısının çocuk ve gençler üzerindeki etkilerine dikkat çekerek kaygıyı azaltmak için neler yapılabileceğini Aksu Haber’e paylaştı.
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